美國聯儲局5月加息半厘機會大 料加息步伐10年以來史無前例地激進？

上週五美國公布3月份非農職位就業數據，僅增約43萬個，少於市場預期的49萬個；而失業率則由3.8%降至3.6%勝預期，靠近美國於2020年初，未爆發新冠疫情前的3.5%低位。另一方面，美國近期債息上升，對息口敏感的2年期國債孳息率，曾升越2.44厘，比10年期債息還要高，為近兩年首次出現孳息率曲線倒掛，市場擔憂經濟無法消化迅速加息而出現經濟衰退。

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）謂，美國新冠疫情嚴重，不少美國人於抗疫期間未有工作，甚至只轉為全職炒股，不少企業即使調整薪酬亦請不到人，因而不願意加開新增職位。非農就業數據增幅低，反映經濟動力亦低，有分析指，今年首兩季GDP或會低見1%至2%。

譚智樂續指，以全球經濟比例而言，美國實際經濟狀況算強，但把就業數據套用至美股，卻並非引領股市向上的因素，不過對聯儲局而言，則是繼續加息的借口。美國於2021年無加息，導致2022年聯儲局有更大誘因加息，展開十年來史無前例的激進加息時間表。根據利率期貨市場交易量顯示，美國5月份加息50點子之機會，將高達60%至70%。

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