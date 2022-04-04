美國加息或提速，對本港按揭市場，包括拆息走勢、供樓負擔及樓價等方面有何影響？業主應否趁息口低轉按？政府早前放寬按揭保險計劃（俗稱波叔plan）措施出台滿月，申請按揭保險計劃的個案比例卻創紀錄新高，對本港樓市有何啟示？《ET財智TALK》請來經絡按揭轉介首席副總裁曹德明為你詳細分析。
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美國加息或提速，對本港按揭市場，包括拆息走勢、供樓負擔及樓價等方面有何影響？業主應否趁息口低轉按？政府早前放寬按揭保險計劃（俗稱波叔plan）措施出台滿月，申請按揭保險計劃的個案比例卻創紀錄新高，對本港樓市有何啟示？《ET財智TALK》請來經絡按揭轉介首席副總裁曹德明為你詳細分析。
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【ET財智Talk】美國加息或提速 應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢
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