換特首對港股影響多大？即睇新冠疫情回落＋消費券有冇憧憬炒上

本港特首選舉提名期今周正式展開，林鄭月娥周一宣布不尋求連任，盛傳現任政務司司長李家超為下屆特首「真命天子」，更有指他將於日內辭職宣布參選，消息指李家超是中聯辦唯一支持人選；本港換特首對港股影響有多大？

獨立股評人唐牛分析指，香港換特首主要在投資者心理上影響整體港股表現，現時時機上港股有憧憬及空間炒上，新冠疫情由高峰回落，本地餐廳及處所即將重新開放，市場憧憬經濟從谷底反彈，加上消費券明日便派發，兩者將刺激本港經濟有反彈，從氣氛上經濟將會好轉，或可帶動本地相關股或零售股。

他又分析指，憧憬未來經濟、股市有財富效應出現，可互相帶動，投資者買股票賺錢時可帶動經濟，經濟好轉亦可帶動股市。

*港股第二季料回暖 速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻港股*

*美國加息或提速 應否趁低息轉按？經絡曹德明分析樓市最新形勢 即睇《ET財智Talk》*

---------------------------------------------------

【立即觀看hket TV 足本影片】https：//bit.ly/30TtRQx

【立即下載《香港經濟日報》App】http：//onelink.to/hketapp2021

---------------------------------------------------