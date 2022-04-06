內房股逆市續升追入貼士 唐牛揀2隻內房股、1隻物管股

內房股去年起受國策監管債務問題纏繞，近日有樓市漸鬆綁跡象，浙江省衢洲市首先取消限購及限售，福建省福州市也取消限購，重慶、山東菏澤、江西贛州、河南鄭州也調整限貸及降首付措施。

受消息刺激，本周一（4日）內房及物管股大升，兩隻國企內房股中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別升7.56%及3.49%，民企內房龍湖 （00960） 和碧桂園 （02007） 也造好升4.52%及8.36%，萬科 （02202） 、雅居樂 （03383） 、旭輝 （00884） 及龍光 （03380） 更急升10%至20%。物管股方面，金茂服務 （00816） 升19%、碧桂園服務 （06098） 升16%。

獨立股評人唐牛分析內房及物管板塊指，債務陰霾難於短期內消除，無法公布經審核業績的內房相繼停牌，想買此板塊的投資者，必須查看清楚已公布業績的相關股份，是否已經過審核方夠安全。唐牛推介內房股可揀國企、央企字頭的潤地 （01109） 及中海外 （00688） ，後者同系的中海物業 （02669） 亦跟字頭強勢破頂，回調買入會較安心。

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