將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
買股票「擺烏龍」慘劇 想買長江基建1038買錯港華智慧能源1083怎應對？

**重溫【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響  內地抗疫股炒上有得追？**

https://inews.hket.com/article/3221865
 

今日 14:30
詳情
×

買股票「擺烏龍」慘劇 想買長江基建1038買錯港華智慧能源1083怎應對？

**重溫【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響  內地抗疫股炒上有得追？**

https://inews.hket.com/article/3221865
 