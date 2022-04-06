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解讀美國聯儲局鴿派理事言論 唐牛：美股要「動態trading」 入貨、減倉、沽貨睇實呢幾隻美股

**重溫【ET開市直擊】特首選舉對港股有冇影響  內地抗疫股炒上有得追？**

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美國聯儲局
今日 15:30
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