許多中小學都推行「一生一體藝」，鼓勵學生多元發展。私立學校九龍塘宣道小學（APSKT）創校65年，每名學生都會接受至少一項音樂或體育培訓。宣道小學多年來推動音樂教育，吳麗芬校長認為每個孩子都可以栽培，即使學生小一才學習音樂也不怕遲，經過6年培育必有所成。
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許多中小學都推行「一生一體藝」，鼓勵學生多元發展。私立學校九龍塘宣道小學（APSKT）創校65年，每名學生都會接受至少一項音樂或體育培訓。宣道小學多年來推動音樂教育，吳麗芬校長認為每個孩子都可以栽培，即使學生小一才學習音樂也不怕遲，經過6年培育必有所成。
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許多中小學都推行「一生一體藝」，鼓勵學生多元發展。私立學校九龍塘宣道小學（APSKT）創校65年，每名學生都會接受至少一項音樂或體育培訓。宣道小學多年來推動音樂教育，吳麗芬校長認為每個孩子都可以栽培，即使學生小一才學習音樂也不怕遲，經過6年培育必有所成。
【童學園】推藝術教育培養小小音樂家 宣道小學校長︰每個孩子都可以栽培
許多中小學都推行「一生一體藝」，鼓勵學生多元發展。私立學校九龍塘宣道小學（APSKT）創校65年，每名學生都會接受至少一項音樂或體育培訓。宣道小學多年來推動音樂教育，吳麗芬校長認為每個孩子都可以栽培，即使學生小一才學習音樂也不怕遲，經過6年培育必有所成。
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