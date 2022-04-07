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第二季買港股勝於美股？盤點港股今季4大利好因素

美國聯儲局公布3月議息會議紀錄，指每月縮表上限增至950億美元或是恰當的做法，道指隔晚跌144點，港股今早承接低開170點，恒生指數半日跌幅擴大，跌289點，報21791點，成交650億元。第二季買港股勝於美股？

 

利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指美股第二季走勢預計混沌橫行，買港股相對較適合，分析四大港股利好因素：

 

（1）內地經濟數據不理想   憧憬放水降準利好內房股、內險股

 

（2）第二季季節性效應：季內多傳統高息股除淨  料可撐起大市

 

（3）憧憬今年本港政府管理班子明朗化   換特首對港股未算差

 

（4）KraneShares亞太非投資等級債券主動型ETF（KHYB.US）、PP中地美債 （03001） 兩大指標反映港股行打底格局

 

黃耀宗綜合上述因素，認為第二季舊經濟股見底兼跑贏大市機會較大。

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美股
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第二季買港股勝於美股？盤點港股今季4大利好因素

美國聯儲局公布3月議息會議紀錄，指每月縮表上限增至950億美元或是恰當的做法，道指隔晚跌144點，港股今早承接低開170點，恒生指數半日跌幅擴大，跌289點，報21791點，成交650億元。第二季買港股勝於美股？

 

利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指美股第二季走勢預計混沌橫行，買港股相對較適合，分析四大港股利好因素：

 

（1）內地經濟數據不理想   憧憬放水降準利好內房股、內險股

 

（2）第二季季節性效應：季內多傳統高息股除淨  料可撐起大市

 

（3）憧憬今年本港政府管理班子明朗化   換特首對港股未算差

 

（4）KraneShares亞太非投資等級債券主動型ETF（KHYB.US）、PP中地美債 （03001） 兩大指標反映港股行打底格局

 

黃耀宗綜合上述因素，認為第二季舊經濟股見底兼跑贏大市機會較大。

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