第二季買港股勝於美股？盤點港股今季4大利好因素

美國聯儲局公布3月議息會議紀錄，指每月縮表上限增至950億美元或是恰當的做法，道指隔晚跌144點，港股今早承接低開170點，恒生指數半日跌幅擴大，跌289點，報21791點，成交650億元。第二季買港股勝於美股？
利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指美股第二季走勢預計混沌橫行，買港股相對較適合，分析四大港股利好因素：
（1）內地經濟數據不理想 憧憬放水降準利好內房股、內險股
（2）第二季季節性效應：季內多傳統高息股除淨 料可撐起大市
（3）憧憬今年本港政府管理班子明朗化 換特首對港股未算差
（4）KraneShares亞太非投資等級債券主動型ETF（KHYB.US）、PP中地美債 （03001） 兩大指標反映港股行打底格局
黃耀宗綜合上述因素，認為第二季舊經濟股見底兼跑贏大市機會較大。
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