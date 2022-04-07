高息股第二季跑贏科技股？黃耀宗推介一隻內銀股

恒指反彈幅度已較多，展望港股第二季有甚麼板塊可繼續支撐大市？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析指，舊經濟股應比新經濟股勢佳。由內銀股的業績顯示，無論呆壞脹及撥備數據均比ATM科網股更理想，科網股板塊增長已見頂放緩，消費力明顯轉弱，相比下舊經濟股於第二季更具支持力，估值上有條件反彈，當中可選高息內銀股板塊。

黃耀宗謂，市場開始炒降存準，四大內銀及中信行 （00998） 業績理想，工商銀行 （01398） 增長上雖比中國銀行 （03988） 佳、但若論呆壞脹及撥備，則以中國銀行造得更佳，若想買入中國銀行 （03988） ，可以上升裂口3.05元作為短綫支持位。若投資者嫌四大內銀股價升勢較慢，則可揀較細隻的中信行 （00998） 。

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