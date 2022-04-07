Tesla（TSLA.US）業績前短炒策略 憧憬馬斯克「Master Plan」第三階段出爐？

Tesla（TSLA.US）業績將於4月20日出爐，績前可部署買入？Tesla股價3月底宣布拆股後炒起，由約1000美元水平反覆炒上，4月4日收市報1145美元，股價累升逾13%，惟早兩日加息收水憂慮升溫，Tesla隨美股大市下挫回吐。Tesla業績有得炒嗎？可憧憬憧憬馬斯克「Master Plan」第三階段出爐？

利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析指，上日借勢試補3月25日上升裂口，短綫市場憂Tesla上海車廠受累內地疫情停廠，影響Tesla交付量，不過Tesla柏林車廠4月開廠，對交付量未至於預期影響般差。他分析指，對Tesla業績憧憬未算大，但預料股價不會回調至拆股前約998美元起步位，短炒跌穿980美元才止蝕。

不過他較憧憬馬斯克於業績後會公布「Master Plan」第三階段，認為現時估值仍未反映Master Plan的利好因素，認為要等的股價催化劑是「Master Plan」第三階段，而非業務上的表現。

*重溫【ET開市直擊】美國加速收水大市企得穩？Tesla業績搶先部署*

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