Twitter（TWTR.US）短炒睇一個指標追入 分析馬斯克入股對前景影響多大

Twitter（TWTR.US）憑Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）周一入股消息炒起，周一股價單日飆升逾27%，惟次日乏力僅升2%，上日股價更隨大市回軟向下，Twitter短炒已完？Twitter與馬斯克的「Master Plan」第三階段會否相關？

利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析指，馬斯克入股暫未改變Twitter基本因素，令市場有信心買入。不過市場對馬斯克的執行力有憧憬，短綫未有基本因素支撐股價，純粹靠憧憬炒上，建議股價如有機會再抽上到60.1至60.2美元，宜先食糊止賺，45美元上升裂口為重要指標，未有貨或短炒投資者應視為防守止蝕價位。

至於馬斯克的「Master Plan」第三階段是否有關，契媽（Cathie Wood）或基金經理亦坦言馬斯克入股Twitter未必是生意模式，而是自由言論的代表行動，暫時難言Twitter與「Master Plan」有關。

*重溫【ET開市直擊】美國加速收水大市企得穩？Tesla業績搶先部署*

https：//inews.hket.com/article/3223814

---------------------------------------------------

【立即觀看hket TV 足本影片】https：//bit.ly/30TtRQx

【立即下載《香港經濟日報》App】http：//onelink.to/hketapp2021

---------------------------------------------------