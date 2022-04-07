iPhone月租訂閱制長遠有利蘋果股價？ 黃耀宗第二季推介蘋果（AAPL.US）

不少「果粉」想追新iPhone，奈何新機高價令人卻步。外媒消息指蘋果（AAPL.US）擬推出全新硬件訂戶服務，即iPhone月租計劃，讓消費者能以月租享用新機。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）睇好月租計劃長遠利好蘋果（AAPL.US）股價，推介投資者第二季可儲貨。

黃耀宗分析指，蘋果不斷轉型，其原有的品牌可信性令消費者對iPhone月租訂閱制有信心，較願意出售舊iPhone，而且大部分iPhone用戶本來已同時用iCloud，資料私隱料不會成大問題；他認為月租iPhone有機會突破手機市場飽和狀況，而蘋果自身的品牌優勢亦令其iPhone月租訂閱制有護城河作用，不是其他品牌可隨便抄襲。

黃耀宗指新訂閱制有望擴大蘋果生產圈，令愈來愈多人使用蘋果的產品；回收iPhone的做法亦令蘋果股價未來可受惠環保概念，ESG評級亦有望加分接軌。

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