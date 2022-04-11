【地產站Weekly Talk】首季一二手交投淡靜 復活節樓市難「復活」？

地產站Weekly Talk

受第5波疫情影響，睇樓活動受阻，首季一、二手成交受創，究竟樓市第二季起成交量會否迅速反彈？近至復活節檔期表現又會如何？近日錦上路站新盤預告將於放寬限聚令後推出，近期推售的全新盤定價會相對保守？另外，特首換屆在即，明日大嶼及北部都會區等計劃究竟會否延續？本集請到仲量聯行香港主席曾煥平，與我們分享他的看法。

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