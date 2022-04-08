港股再下試20000點機會多大？一覽恒指今季目標＋重要支持位

有美國聯儲局官員表示或需加息達3.5厘以應對過高通脹，美股上日先跌後反彈，道指尾段收復失地升87點，惟港股表現繼續偏軟，低開逾百點後反覆偏軟，早段一度跌240點，半日跌124點，收報21684點。港股弱勢持續？

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，恒指短期未必太快回落至20000點，第二季有機會於5月美國加息、縮表時借勢試低，下試20000點附近水平，不過他指，恒指補上升裂口對後市而言更理想。

他分析指，港股估值低但乏持續向上因素，短期於21200至21500點區間橫行、上落拉鋸為主，方向未明，如突破兼企穩21500點才有望再試高，第二季恒指目標可上望23000點。他又指，恒指21200至21300點為重要支持，只要不跌穿，對港股仍未算悲觀。

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