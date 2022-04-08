電訊盈科008逆市破頂 現價追入賺息賺價？

電訊盈科 （00008） 今早一度逆市破頂，升0.6%，創52周高位，高見4.51元，惟半日股價稍微回軟，掉頭跌0.2%，收報4.47元。瑞銀周一發表最新港股策略報告，推薦電訊盈科 （00008） ，列入「買入」，目標價為5.2元。電訊盈科股價已連升4個交易日，突破10天綫，股價有力衝上5元嗎？現價追入可否賺息賺價？

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指，走勢似乎仍值博，但論估值已不平，不過升現價息率仍吸引，現價買入做中綫部署及收息亦可，但難以一注買入博上5元，現價買入分注吸納較好。

*重溫【ET開市直擊】消費券到手 能否衝起消費股？*

https：//inews.hket.com/article/3224604

*港股第二季料回暖 速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻港股*

---------------------------------------------------

【立即觀看hket TV 足本影片】https：//bit.ly/30TtRQx

【立即下載《香港經濟日報》App】http：//onelink.to/hketapp2021

---------------------------------------------------