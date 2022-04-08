憧憬消費券＋疫後復甦 九倉置業1997 VS 希慎014炒邊隻？

政府派發的電子消費券上日到手，收租股希慎 （00014） 股價逆市造好，半日升逾1%，收報23.5元，不過九倉置業 （01997） 半日股價偏軟，半日微跌0.2%，收報39.3元。政府首階段將派發5000港元電子消費券，兩隻收租股有力借勢炒起嗎？本港新冠肺炎確診個案連續兩日跌穿3000宗，憧憬疫情後經濟復甦，收租股可否部署入場？
中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，希慎 （00014） 息率高達6厘以上，旗下商場希慎及利園商場有望受惠消費券及疫後復甦概念，算是疫後收息股的考慮之一；惟股價走勢偏弱，變相拉高息率，現價大跌空間不多，等回落至23元附近才買入。反之，九倉置業 （01997） 走勢較強，企穩38元可入場，收租股暫時宜觀察。
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