偷步炒內地疫情復甦 餐飲股、消費股有咩揀？

內地疫情嚴峻，早前單日本土確診破2萬宗，上日無症狀感染亦破2萬宗。內地消費股、餐似股股價普遍向下，華潤啤酒 （00291） 、海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 股價半日跌約1-2%，蒙牛乳業 （02319） 則逆市升超過1%。想偷步炒內地疫情復甦，趁低買入內地餐飲股、消費股可以嗎？

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，主要受累內地疫情崩緊，經濟增長料減慢，內地消費股炒作一般，短期或稍微跑輸大市，現時暫宜觀望。黃偉豪指，對於餐飲股有戒心，早前上海、深圳封城對於飲食股有即時衝擊，即使去年內地疫情受控，海底撈、九毛九走勢一樣差，業務已「不復當年勇」，盈利能力、翻檯率明顯下跌，即做疫情現曙光，盈利增長亦不會特別快，餐飲股普遍壓於中長期平均綫之下，反映走勢不會特別好轉。

反觀，如想博疫情好轉，寧可選內需股華潤啤酒 （00291） 、蒙牛乳業 （02319） ，短綫受累生產成本上升走勢會偏弱，現時暫宜審慎，但中綫可等一等再留意。

*重溫【ET開市直擊】消費券到手 能否衝起消費股？*

https：//inews.hket.com/article/3224604

*港股第二季料回暖 速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻港股*