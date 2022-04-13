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【靚太廚房】簡易馬林糖蛋白餅　夢幻糖果色小朋友派對小食之選

馬林糖（蛋白餅）賣相很美很夢幻，在小朋友的生日派對做一些馬林糖，相信令小朋友們更開心！今集《靚太廚房》邀請到美編媽媽Suifi教大家做簡單的馬林糖，平時Suifi與他的2個兒子Jordi（6歲）及Justy（1.5歲），一起做這甜品，很溫馨。Suifi亦會和大家分享如何透過烘焙，與兒子的關係更甜蜜。

全文：https://topick.hket.com/article/3084232/

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【靚太廚房】簡易馬林糖蛋白餅　夢幻糖果色小朋友派對小食之選

馬林糖（蛋白餅）賣相很美很夢幻，在小朋友的生日派對做一些馬林糖，相信令小朋友們更開心！今集《靚太廚房》邀請到美編媽媽Suifi教大家做簡單的馬林糖，平時Suifi與他的2個兒子Jordi（6歲）及Justy（1.5歲），一起做這甜品，很溫馨。Suifi亦會和大家分享如何透過烘焙，與兒子的關係更甜蜜。

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