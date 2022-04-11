內地疫情拖累港股多久？第二季港股走勢兼策略部署即睇

內地3月CPI受累疫情超出市場預期，港股今早受挫，恒指一度急挫逾600點，低見21243點，跌穿20天綫水平。恒指半日低開低走，今早低開近200點後跌幅持續擴大，半日535點，收報21336點，半日主板成交622億元。內地疫情嚴峻，上海、廣州等多地封城，對港股拖累多大？

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指，對於內地新冠疫情不算悲觀，但短期仍是限制港股表現的因素，形容現時疫情發展形勢尷尬。譚智樂指內地本土確診數字明顯上升，但對比14億人口現階段不算高，內地封城、管制人流措施強勁，封城後料疫情可放緩；但縱觀各地，歐美經濟活動已大致恢復，內地無法長期封城、與世隔絕，要供應鏈問題改善，始終要面對疫情，憂內地一旦開封會引爆新一波疫情，但年初以來新冠口服藥已推出，病毒在藥物幫助下按理會減慢，疫情又不是判定輸數。另一方面，市場普遍料內地降準，但指標反映相反預期，他籲投資者除了留意3月CPI、PPI數據，也要關注MLF（中期借貸便利）中期操作等利率重要指標。

港服走勢預測及策略部署上，譚智樂認為港股第二季難收復失地或出現報復式反彈，因恒指未有條件升，他預計恒指第二季綫於20天綫21452點至兩萬二上落。他認為港股第二季為收集期，在反覆上落市可不斷分階段收集，不用特別留意價位，攤長時間負面因素風險將愈來愈小。

**重溫《開市追揸沽》基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二**

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