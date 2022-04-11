內地3月CPI超預期 專家拆解2大原因、分析即市影響

內地3月CPI（全國居民消費價格）數據今早出爐，按年升1.5%，PPI（工業生產者出廠價格指數）按年升8.3%，同樣高於市場預期。國家統計局公布數據後，港股、內地股市早段齊下挫，恒指一度急插逾600點，半日跌逾500點，出爐CPI怎解讀，對港股後市影響多大？

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析指，CPI高於市場預期，內地有兩大主因：

（1）內地原油、汽油價格上升

（2）糧食食品價格見上升趨勢

譚智樂續指，CPI現時升幅問題不大，但市場預期內地有放水空間，令CPI出爐後出現期望落差，導致大市現沽壓。他預計內地短期難大幅放水刺激經濟，但對比歐美市場須短期急速加息仍有優勢，始終內地市場毋須急於加息，料短綫大市走勢反覆，不用太恐慌，內地面對通脹防守性相對較大。

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