【2分鐘睇樓團】智能家居+歐洲音響+意大利傢俬！賢文禮士500萬豪裝3房2套戶叫價5000萬

2分鐘睇樓團

九龍塘延文禮士道一帶環境清幽，而且坐落小學41校網及中學九龍城區的名校網，放盤向來受實力家庭歡迎。今次介紹的賢文禮士，樓齡約6年，為同區樓齡較新的屋苑。單位為一個低層3房2套連雙儲物室單位，實用面積1,964平方呎，豪花約500萬裝修，全屋裝有智能家電、歐洲音響及意大利傢俬，打造富現代感且舒適的家居，現正叫價5,000萬放售。