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【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹? 中醫拆解治療及調理時間
很多患者染疫後，出現了一些特別徵狀，例如如有人皮膚有疹或出現腦霧問題，今集繼續有中醫師跟大家解構一下，從中醫角度有何治療以及最適當的調理時間。
治療
中醫
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TOPick診症室
今日
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【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹? 中醫拆解治療及調理時間
很多患者染疫後，出現了一些特別徵狀，例如如有人皮膚有疹或出現腦霧問題，今集繼續有中醫師跟大家解構一下，從中醫角度有何治療以及最適當的調理時間。
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