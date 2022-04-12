【活得健康啲】中醫師懷孕染疫喉痛失聲自救　分享飲食服藥宜忌＋康復調理食療

活得健康啲

孕婦確診感染新冠肺炎，不免會擔心影響胎兒健康。註冊中醫師黃晶晶懷孕3個月時，確診感染Omicron，一度喉嚨痛至失聲，至第13日才被送院。在家等候期間，她服用中成藥及配搭食療紓緩症狀，目前已完全康復，胎兒健康。確診孕婦可如何「自救」？今集《活得健康啲》請來黃醫師分享孕婦確診時、轉陰性後適用的食療，以及飲食和服用中藥宜忌。



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