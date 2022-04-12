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內地遊戲版號復批 騰訊（00700）VS 網易（09999）哪隻股價更受惠？

**重溫《ET開市直擊》傳內地遊戲版號復批    港股翻身有望？**

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網易－S（09999） 網易（美：NTES） 遊戲 騰訊
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