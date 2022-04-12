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京東物流（02618）處上市低位 是撈還是沽？

京東物流 （02618） 早前配股集資69億元人民幣，當時配股價為20.71元，惟近日股價最低跌至17元，屢創上市新低，想知青姐點睇京東物流，是撈還是沽？記得收看今集《青姐話》。

京東（美：JD） 京東物流（02618） 配股 運輸 人民幣 集資
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京東物流（02618）處上市低位 是撈還是沽？

京東物流 （02618） 早前配股集資69億元人民幣，當時配股價為20.71元，惟近日股價最低跌至17元，屢創上市新低，想知青姐點睇京東物流，是撈還是沽？記得收看今集《青姐話》。