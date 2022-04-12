油價跌會否利好美國航空（AAL.US）前景？ 部署策略又係點？

多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，紐約期油曾經跌至2月底以來低位。燃油作為航空公司的重要成本，如果未來油價持續回落，航空股會否受惠？

泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）表示航空板塊仍是並不是太弱勢，加上歐美方面已經採取與病毒共存政策，有利相關行業復甦。而且現時價值不高。因此對比之下，美國的航空股比起中港兩地的好很多。

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