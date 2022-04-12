晉達特約：俄烏局勢＋高通脹　勢加速再生能源發展？

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全球致力推動減碳以應對氣候問題，在天然資源油、金、農、礦等眾多分類之中，有哪些將特別受惠？傳統上天然資源被視為高排碳行業，在全球減碳的風潮下，將對他們帶來風險抑或機遇？晉達特約：《ET財智Talk》，請來晉達大中華零售業務主管鄧嘉南，為大家分析減碳大趨勢下的投資機遇。