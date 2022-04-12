【潛力股精選】孫運喜：保利協鑫（03800）

潛力股精選

保利協鑫（03800）股價靠穩，微升不足1%，收報2.43元。保利協鑫（03800）3月底公布業績，由虧轉盈，純利50.84億元，收益按年增長34.3%。《iMoney》主編孫運喜（Ricky）睇好保利協鑫股價接近重要支持位有承接，吸納值博率高，加上業績由虧轉盈，兼有回A憧憬，建議投資者可考慮跟進買入，足本買入策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》孫運喜：決戰前夕**

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