將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【潛力股精選】孫運喜：保利協鑫（03800）

保利協鑫（03800）股價靠穩，微升不足1%，收報2.43元。保利協鑫（03800）3月底公布業績，由虧轉盈，純利50.84億元，收益按年增長34.3%。《iMoney》主編孫運喜（Ricky）睇好保利協鑫股價接近重要支持位有承接，吸納值博率高，加上業績由虧轉盈，兼有回A憧憬，建議投資者可考慮跟進買入，足本買入策略，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫《ET講股通》孫運喜：決戰前夕**

https://inews.hket.com/article/3228069

買入 值博率 純利 AR 孫運喜 保利
潛力股精選
今日 18:00
詳情
×

【潛力股精選】孫運喜：保利協鑫（03800）

保利協鑫（03800）股價靠穩，微升不足1%，收報2.43元。保利協鑫（03800）3月底公布業績，由虧轉盈，純利50.84億元，收益按年增長34.3%。《iMoney》主編孫運喜（Ricky）睇好保利協鑫股價接近重要支持位有承接，吸納值博率高，加上業績由虧轉盈，兼有回A憧憬，建議投資者可考慮跟進買入，足本買入策略，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫《ET講股通》孫運喜：決戰前夕**

https://inews.hket.com/article/3228069

播放中
2:29
【潛力股精選】孫運喜：保利協鑫（03800）
潛力股精選
今日 18:00
【潛力股精選】孫運喜：保利協鑫（03800）
3:05
【潛力股精選】梁耀康：領展（00823）
潛力股精選
18:00 2022/04/11
【潛力股精選】梁耀康：領展（00823）
3:17
【潛力股精選】梁耀康：廣汽（02238）
潛力股精選
18:15 2022/04/08
【潛力股精選】梁耀康：廣汽（02238）
2:02
【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688）
潛力股精選
17:30 2022/04/07
【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688）
2:18
【潛力股精選】孫運喜：中國食品（00506）
潛力股精選
17:45 2022/04/06
【潛力股精選】孫運喜：中國食品（00506）
2:19
【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690）
潛力股精選
18:00 2022/04/01
【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690）
1:39
【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311）
潛力股精選
17:45 2022/03/31
【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311）
2:16
【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328）
潛力股精選
18:30 2022/03/30
【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328）
2:26
【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328）
潛力股精選
18:00 2022/03/29
【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328）
4:18
【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988）
潛力股精選
18:45 2022/03/28
【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988）
4:18
【潛力股精選】梁耀康：SPDR金ETF（02840）
潛力股精選
17:15 2022/03/25
【潛力股精選】梁耀康：SPDR金ETF（02840）
3:24
【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941）
潛力股精選
17:15 2022/03/24
【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941）
3:08
【潛力股精選】孫運喜：商湯（00020）
潛力股精選
18:15 2022/03/23
【潛力股精選】孫運喜：商湯（00020）
2:55
【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688）
潛力股精選
18:30 2022/03/21
【潛力股精選】梁耀康：新奧能源（02688）
5:30
【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831）
潛力股精選
17:45 2022/03/18
【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831）
5:15
【潛力股精選】梁耀康：長實（01113）
潛力股精選
17:15 2022/03/18
【潛力股精選】梁耀康：長實（01113）
1:57
【潛力股精選】梁耀康：領展（00823）
潛力股精選
18:15 2022/03/17
【潛力股精選】梁耀康：領展（00823）
3:37
【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388）
潛力股精選
17:30 2022/03/16
【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388）
1:31
【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066）
潛力股精選
17:30 2022/03/15
【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066）
2:12
【潛力股精選】梁耀康：太平洋航運（02343）
潛力股精選
18:00 2022/03/11
【潛力股精選】梁耀康：太平洋航運（02343）