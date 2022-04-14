【「你」想裝修】56年舊樓430呎戶全屋拆哂！$68萬大翻新 中島開放式廚房最啱開Party

「你」想裝修

西營盤一帶舊樓林立，是次帶大家參觀位於干諾道其中一棟50多年樓齡的舊樓，當中一個大翻新個案，單位實用面積430平方呎，原則兩房間隔。戶主夫婦剛誕下小孩，為住近親人互相照應，二手買入鄰近的舊單位，請來室內設計師司徒小姐為單位大翻新，全屋牆身經過打拆後，重新規劃家居布局，新裝修採日式混搭現代風設計。