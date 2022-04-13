美國3月CPI即市解讀：通脹料今季料見頂 美國聯儲局明年初或會考慮暫停加息？

美國3月CPI（消費物價指數）出爐，通脈「破8」，3月CPI按年升幅加快至8.5%，創逾40年新高，高於市場預期的8.4%。CPI按月升幅為1.2%，符合預期。美國3月CPI怎解讀？通脹見頂未？

uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析指，通脹會否見頂回落要視乎俄烏局勢，因今次CPI大升原因集中於能源價格及食品價格受累俄烏戰事大升，意味如局勢未來進一步升級，能源、糧食供應繼續受影響，未來2個月CPI有機會再升，但他指下半年憧憬俄烏局勢穩定，加上去年基數開始高，相信通脹見頂會於未來一季出現。

他分析核心CPI，指升幅較預期低，扣除能源、食品價格因素，其他物價普遍上升不大，留意到過去1年為美國CPI上升原兇的二手車價格見回落，相信核心CPI有機會向下。

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至於美國聯儲局加息預示，他指現時5月加息已無懸念，加息半厘機會高。至於縮表方面，貨幣政策收緊將會是大趨勢，但美國最近出現債息倒掛，暗示經濟會放緩甚至衰退，限制聯儲局收水空間，如有明顯經濟數據反映經濟有放緩或衰退風險，預料聯儲局會考慮暫停加息，甚至於後期掉頭減息，但這情況未必會於今年出現，預計聯儲局明年初會重新審視經濟情況。

他相信如年內加息達3厘，美股仍會受壓，納指及科技股調整未必太快完結。