港交所（0388）今年目標價話你知 買入有2大風險因素要注意

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港交所今個星期持續下跌，今早開市後反覆下跌，並跌穿340元關口，中午收市跌1%，報338.8元，明顯落後大市。現價趁回軟買入港交所值博嗎？

uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為撇除俄烏局勢及疫情等黑天鵝因素外，港交所及港股股價現時有吸引力。如果投資者現時買入持貨大約年，應該會升回380元至400元水平。

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