告別去年的抒情曲風，MIRROR成員呂爵安（Edan）為樂迷帶來跳唱歌《Elevator》，大騷舞技、首度挑戰Rap，為本年度的作品打響頭炮！
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告別去年的抒情曲風，MIRROR成員呂爵安（Edan）為樂迷帶來跳唱歌《Elevator》，大騷舞技、首度挑戰Rap，為本年度的作品打響頭炮！
今日 22:00
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【TOPick柴犬追星】呂爵安稱現爲合適時機Solo跳唱 Edan自爆因一個原因變焦急大師
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