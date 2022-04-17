將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【TOPick柴犬追星】呂爵安稱現爲合適時機Solo跳唱　Edan自爆因一個原因變焦急大師

告別去年的抒情曲風，MIRROR成員呂爵安（Edan）為樂迷帶來跳唱歌《Elevator》，大騷舞技、首度挑戰Rap，為本年度的作品打響頭炮！

全文：https://topick.hket.com/article/3218530

Mirror 呂爵安
TOPick柴犬追星
今日 22:00
詳情
×

【TOPick柴犬追星】呂爵安稱現爲合適時機Solo跳唱　Edan自爆因一個原因變焦急大師

告別去年的抒情曲風，MIRROR成員呂爵安（Edan）為樂迷帶來跳唱歌《Elevator》，大騷舞技、首度挑戰Rap，為本年度的作品打響頭炮！

全文：https://topick.hket.com/article/3218530

播放中
4:34
【TOPick柴犬追星】呂爵安稱現爲合適時機Solo跳唱　Edan自爆因一個原因變焦急大師
TOPick柴犬追星
今日 22:00
【TOPick柴犬追星】呂爵安稱現爲合適時機Solo跳唱　Edan自爆因一個原因變焦急大師
6:58
【TOPick柴犬追星】潘燦良不認同養兒防老　周家怡指小孩不是維繫婚姻「籌碼」
TOPick柴犬追星
22:00 2022/04/10
【TOPick柴犬追星】潘燦良不認同養兒防老　周家怡指小孩不是維繫婚姻「籌碼」
6:09
【TOPick柴犬追星】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
TOPick柴犬追星
22:00 2022/04/03
【TOPick柴犬追星】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
7:05
【TOPick柴犬追星】吳海昕家人無限信任+從不施壓　Sofiee感激：有人相信就夠
TOPick柴犬追星
22:00 2022/03/27
【TOPick柴犬追星】吳海昕家人無限信任+從不施壓　Sofiee感激：有人相信就夠
4:13
【TOPick柴犬追星】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花
TOPick柴犬追星
22:00 2022/03/20
【TOPick柴犬追星】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花
4:30
【TOPick柴犬追星】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時
TOPick柴犬追星
22:00 2022/03/13
【TOPick柴犬追星】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時
6:19
【TOPick柴犬追星】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候
TOPick柴犬追星
22:00 2022/03/06
【TOPick柴犬追星】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候
7:11
【TOPick柴犬追星】入行31年演員路歷盡艱辛不言棄　黃文標支持年輕人義不容辭
TOPick柴犬追星
22:00 2022/02/27
【TOPick柴犬追星】入行31年演員路歷盡艱辛不言棄　黃文標支持年輕人義不容辭
5:53
【TOPick柴犬追星】試過一年零收入女友陪度逆境　陶大宇返港盡孝心照料母親
TOPick柴犬追星
22:00 2022/02/20
【TOPick柴犬追星】試過一年零收入女友陪度逆境　陶大宇返港盡孝心照料母親
9:59
【TOPick柴犬追星】輝蓮CP新婚初入廚　林淑敏+許家傑回顧戀愛史
TOPick柴犬追星
22:00 2022/02/13
【TOPick柴犬追星】輝蓮CP新婚初入廚　林淑敏+許家傑回顧戀愛史
9:10
【TOPick柴犬追星】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友
TOPick柴犬追星
22:00 2022/02/06
【TOPick柴犬追星】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友
5:25
【TOPick柴犬追星】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張
TOPick柴犬追星
22:00 2022/01/30
【TOPick柴犬追星】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張
4:37
【TOPick柴犬追星】肥仔憑歌寄意答謝家人　193回味那些年初戀
TOPick柴犬追星
22:00 2022/01/23
【TOPick柴犬追星】肥仔憑歌寄意答謝家人　193回味那些年初戀
5:52
【TOPick柴犬追星】21歲兒子留學美國喜愛動畫創作　陳秀珠遺憾為工作錯過親子時光
TOPick柴犬追星
22:00 2022/01/16
【TOPick柴犬追星】21歲兒子留學美國喜愛動畫創作　陳秀珠遺憾為工作錯過親子時光
4:57
【TOPick柴犬追星】停學追夢獲家人無條件支持　林智樂潘靜文：不想失去機會
TOPick柴犬追星
22:00 2022/01/09
【TOPick柴犬追星】停學追夢獲家人無條件支持　林智樂潘靜文：不想失去機會
5:26
【TOPick柴犬追星】蔣家旻刻在骨子裏的倔強　Angel回顧14年演藝時光：奪獎毋忘謙卑
TOPick柴犬追星
22:00 2022/01/02
【TOPick柴犬追星】蔣家旻刻在骨子裏的倔強　Angel回顧14年演藝時光：奪獎毋忘謙卑
6:38
【TOPick柴犬追星】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲
TOPick柴犬追星
22:00 2021/12/26
【TOPick柴犬追星】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲
3:38
【TOPick柴犬追星】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我
TOPick柴犬追星
22:00 2021/12/19
【TOPick柴犬追星】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我
4:45
【TOPick柴犬追星】林希靈和男友未雨綢繆齊創業　與陳安立互相扶持：信任最重要
TOPick柴犬追星
22:00 2021/12/12
【TOPick柴犬追星】林希靈和男友未雨綢繆齊創業　與陳安立互相扶持：信任最重要
9:42
【TOPick柴犬追星】《全民造星IV》大熱人馬回應網民評論　為追夢燃燒最強鬥志
TOPick柴犬追星
22:00 2021/12/05
【TOPick柴犬追星】《全民造星IV》大熱人馬回應網民評論　為追夢燃燒最強鬥志