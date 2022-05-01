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【湊得輕鬆啲】在學校做校董在家當「校長」　德萃創辦人徐飛生足7個樂做多仔公

教育界多仔公必數德萃教育機構創辦人兼校董會主席徐飛（Terry），自今年2月細仔出生後，他榮升7孩爸爸，與太太Carmen及4女3子組成九口大家庭，在家中擔當「校長」的角色。由公屋出身，經歷運動員生涯到創辦德萃，徐飛累積失敗再步向成功，過去的窮苦日子磨練出堅毅，直到今天身教7個孩子。全文即看：https://topick.hket.com/article/2980473

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【湊得輕鬆啲】在學校做校董在家當「校長」　德萃創辦人徐飛生足7個樂做多仔公

教育界多仔公必數德萃教育機構創辦人兼校董會主席徐飛（Terry），自今年2月細仔出生後，他榮升7孩爸爸，與太太Carmen及4女3子組成九口大家庭，在家中擔當「校長」的角色。由公屋出身，經歷運動員生涯到創辦德萃，徐飛累積失敗再步向成功，過去的窮苦日子磨練出堅毅，直到今天身教7個孩子。全文即看：https://topick.hket.com/article/2980473

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【湊得輕鬆啲】在學校做校董在家當「校長」　德萃創辦人徐飛生足7個樂做多仔公
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