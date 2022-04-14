復星醫藥2196升逾半成 新冠測試劑獲批、錢景點睇？

復星醫藥 （02196） 今早抽升近6%，半日升逾半成，午後續升逾6%。公司公布旗下自主研發之新冠抗原檢測試劑盒，已獲國家藥監局註冊批准上市。內地疫情持續惡化，是次獲批料將利好復星醫藥短期走勢，但受疫情防控需求、原材料供應及市場競爭等影響，能否提振中長期業績暫難以估計。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）指，復星醫藥近6個交易日跌勢較急，雖然整體醫療板塊偶有佳作，但整個醫療板塊正處於弱勢。復星醫藥有一隱憂是分散投資，除製藥外亦有分銷業務，於弱勢中較難定位。今日股價有明顯升幅，已反映獲批新冠抗原檢測試劑盒利好因素，投資者宜等待股價回調至50天綫約33.2元才買入，最安全入市位則為31.2元。

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