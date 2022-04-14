內地預告降準對港股刺激多大？即睇溫傑（比比）分析港股走勢

國務院預告降準，刺激港股半日高開高走，恒指早高開88點，早段曾轉跌，其後曾回升近200點，恒指一度高見21554點，半日升79點，報21453點，成交491億元。內地預告降準對港股刺激多大？

光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）分析指，內地預告降準短綫利好港股，但預料升幅不大，他分析走勢指，恒指由低位18235點，一度反彈至22400點，已完成第一階段情緒上收修復，恒指要再升須靠基本因素，但港股基本因素普通，4大利淡因素包括：

（1）俄烏危機變持久持，如懸在頭上的刀

（2）美國收水步伐愈來愈急

（3）內地疫情反彈，一線城市封城，對內地第二季經濟有衝擊

（4）美國再制裁中概股，逾270隻中概股有機會陸續被列入制裁名單

溫傑指，港股現時唯一利好因素是憧憬內地政策鬆綁，內地3月中旬表明有大政策要先問金融機構，與先前的反壟斷方向有變，如直播帶貨新規落地，但程度僅「10小辣」，時隔8個月再批遊戲版號，政策落實似乎會考慮資本市場。溫傑料內地將穩健房地產、撐A股，預計人行月內降準，將成港股利好因素。

走勢上，溫傑指恒生指數22800至23000點為大阻力，失守21200點會跌至20000點，短期區間界乎21000點至22400點。

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