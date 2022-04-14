理想汽車2015繼續揸？ 車股反彈話你知點部署

理想汽車 （02015） 今午收報103.1元，升3.67%。內地車企出現加價潮，今早汽車股集體造好，但光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）有兩大因由，不建議投資者買入仍在虧損的電動車新勢力三寶。

原因一：早前蔚來汽車 （09866） 因零部件供應不足而宣布停產電動車，理想汽車亦會面對相同問題，有機會減少產量。

原因二：全球新能源汽車有3份1使用鋰電池，近日碳酸鋰價格，雖由50萬元下調至49萬8千元，但去年1月僅6萬元，年內狂升8倍，原材料飆升導致汽車公司加價，毛利率會受壓。

溫傑建議持有理想汽車的投資者，若升至110元可先沽出獲利，再視乎當時比亞迪 （01211） 股價，有否回調至適合價位而換馬。

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