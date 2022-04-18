腦癌康復者陳偉文因外表的不一樣被污名化，小時被同學戲稱「獨眼龍」。初中時一度沉迷打機的他決心發奮讀書，考3次DSE入讀副學士再升讀中大，成長經歷令他關注情緒健康議題，創辦了組織「同行鳥」，盼大眾減少歧視患者，其理念及貢獻受到認同，陳偉文成為了新鮮出爐的「香港人道新力量」得主。全文即看：https://topick.hket.com/article/3157678
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腦癌康復者陳偉文因外表的不一樣被污名化，小時被同學戲稱「獨眼龍」。初中時一度沉迷打機的他決心發奮讀書，考3次DSE入讀副學士再升讀中大，成長經歷令他關注情緒健康議題，創辦了組織「同行鳥」，盼大眾減少歧視患者，其理念及貢獻受到認同，陳偉文成為了新鮮出爐的「香港人道新力量」得主。全文即看：https://topick.hket.com/article/3157678
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【童學園】腦癌致面癱遭嘲笑「獨眼龍」 90後考3次DSE入中大關注情緒健康
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