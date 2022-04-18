將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【童學園】腦癌致面癱遭嘲笑「獨眼龍」　90後考3次DSE入中大關注情緒健康

腦癌康復者陳偉文因外表的不一樣被污名化，小時被同學戲稱「獨眼龍」。初中時一度沉迷打機的他決心發奮讀書，考3次DSE入讀副學士再升讀中大，成長經歷令他關注情緒健康議題，創辦了組織「同行鳥」，盼大眾減少歧視患者，其理念及貢獻受到認同，陳偉文成為了新鮮出爐的「香港人道新力量」得主。全文即看：https://topick.hket.com/article/3157678

面癱 學士 大眾 香港 DSE 副學士 AR 歧視 腦癌
童學園
今日 10:00
詳情
×

【童學園】腦癌致面癱遭嘲笑「獨眼龍」　90後考3次DSE入中大關注情緒健康

腦癌康復者陳偉文因外表的不一樣被污名化，小時被同學戲稱「獨眼龍」。初中時一度沉迷打機的他決心發奮讀書，考3次DSE入讀副學士再升讀中大，成長經歷令他關注情緒健康議題，創辦了組織「同行鳥」，盼大眾減少歧視患者，其理念及貢獻受到認同，陳偉文成為了新鮮出爐的「香港人道新力量」得主。全文即看：https://topick.hket.com/article/3157678

播放中
4:44
【童學園】腦癌致面癱遭嘲笑「獨眼龍」　90後考3次DSE入中大關注情緒健康
童學園
今日 10:00
【童學園】腦癌致面癱遭嘲笑「獨眼龍」　90後考3次DSE入中大關注情緒健康
6:31
【童學園】推藝術教育培養小小音樂家　宣道小學校長︰每個孩子都可以栽培
童學園
10:00 2022/04/11
【童學園】推藝術教育培養小小音樂家　宣道小學校長︰每個孩子都可以栽培
8:14
【童學園】提早暑假停課不停學 校長推介10個學習網站提高學習興趣
童學園
10:00 2022/04/04
【童學園】提早暑假停課不停學 校長推介10個學習網站提高學習興趣
6:17
【童學園】執教鞭逾30載珍藏學生書信卡片　太古小學校長盼終身教學與孩子同行
童學園
10:00 2022/03/28
【童學園】執教鞭逾30載珍藏學生書信卡片　太古小學校長盼終身教學與孩子同行
5:54
【童學園】赴英升學棄做藥劑師創補習平台　90後尖子：盼與留學生同行
童學園
10:00 2022/03/21
【童學園】赴英升學棄做藥劑師創補習平台　90後尖子：盼與留學生同行
6:45
【童學園】父患癌離世發奮考10A決心從醫　「綜援狀元」留守公院盼當窮人安全網
童學園
10:00 2022/03/14
【童學園】父患癌離世發奮考10A決心從醫　「綜援狀元」留守公院盼當窮人安全網
5:25
【童學園】由英文差到考英中全級第一　好學男生朗讀課文練口音不怕面懵
童學園
10:00 2022/03/07
【童學園】由英文差到考英中全級第一　好學男生朗讀課文練口音不怕面懵
5:16
【童學園】會考10A狀元棄iBank投身社福界　患4期淋巴癌靠音樂治療反思人生
童學園
10:00 2022/02/28
【童學園】會考10A狀元棄iBank投身社福界　患4期淋巴癌靠音樂治療反思人生
4:23
【童學園】患ADHD難適應朝九晚五決心創業　男拔舊生開卡牌店︰路是艱難但享受
童學園
10:00 2022/02/21
【童學園】患ADHD難適應朝九晚五決心創業　男拔舊生開卡牌店︰路是艱難但享受
3:36
【童學園】背誦靠朗讀數學勤操卷　哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋
童學園
10:00 2022/02/14
【童學園】背誦靠朗讀數學勤操卷　哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋
3:22
【童學園】直資一條龍學校免呈分試壓力　王錦輝校長：要讓學生愛上上學
童學園
10:00 2022/02/07
【童學園】直資一條龍學校免呈分試壓力　王錦輝校長：要讓學生愛上上學
8:38
【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生
童學園
10:00 2022/01/24
【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生
25:31
【童學園】2022年小一派位填表攻略 將循校長分享如何避開填表陷阱
童學園
13:25 2022/01/17
【童學園】2022年小一派位填表攻略 將循校長分享如何避開填表陷阱
4:11
【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時
童學園
10:00 2022/01/10
【童學園】任校長42年享受退休前最後學年　聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時
4:55
【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫
童學園
10:00 2022/01/03
【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫
26:46
【童學園】直資及官津學校升中全攻略 英華書院校長陳狄安談直資選校
童學園
13:25 2021/12/30
【童學園】直資及官津學校升中全攻略 英華書院校長陳狄安談直資選校
22:30
【童學園】直資及官津學校升中全攻略 聖若瑟書院校長黃婉芬談官津選校
童學園
14:30 2021/12/28
【童學園】直資及官津學校升中全攻略 聖若瑟書院校長黃婉芬談官津選校
4:00
【童學園】辯論賽贏名校入讀中大中醫學　Band 3生：不一定名校才做到
童學園
10:00 2021/12/27
【童學園】辯論賽贏名校入讀中大中醫學　Band 3生：不一定名校才做到