疫情期間，家長可謂提心吊膽，不但擔憂子女染疫，更擔憂一旦中招，小朋友久久不能痊癒，甚至有後遺症。作為一子兩女的家長，註冊中醫古鎧綸就自有一套針對小朋友的養生攻略，協助他們增強抵抗力。古鎧綸接受TOPick專訪時，介紹兩套極為簡單，小朋友在家亦適合練習的「養生呼吸法」。同時，他亦指出，大腿肌肉，對於增強心肺功能十分重要，因此推介兒童在家練習「高抬腿」，鍛煉大腿肌。此外，他也會詳細介紹「魚腥草蘋果雪梨茶」對於預防肺炎及疫後康復的功效，以及該湯水的做法。
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疫情期間，家長可謂提心吊膽，不但擔憂子女染疫，更擔憂一旦中招，小朋友久久不能痊癒，甚至有後遺症。作為一子兩女的家長，註冊中醫古鎧綸就自有一套針對小朋友的養生攻略，協助他們增強抵抗力。古鎧綸接受TOPick專訪時，介紹兩套極為簡單，小朋友在家亦適合練習的「養生呼吸法」。同時，他亦指出，大腿肌肉，對於增強心肺功能十分重要，因此推介兒童在家練習「高抬腿」，鍛煉大腿肌。此外，他也會詳細介紹「魚腥草蘋果雪梨茶」對於預防肺炎及疫後康復的功效，以及該湯水的做法。
今日 10:00
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【湊得輕鬆啲】抗疫湯水助子女潤肺止咳 2招呼吸法加高抬腿增強體質
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