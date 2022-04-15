【地區‧人‧情】在家慶節嘆A5+薩摩和牛 壽喜燒外賣專門店疫下殺出血路

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壽喜燒（Sukiyaki）是日本的高級料理代表，深受港人歡迎。日本人視壽喜燒為節慶時與親朋好友宴聚的精緻家庭料理，有過百年歷史。然而，身處香港，本地除少數高級日本餐廳外，難以品嚐頂級日本和牛烹煮的壽喜燒。五位港青因疫情無法到日本旅遊，對日本壽喜燒的掛念令他們決心創業，成立香港首間壽喜燒外賣專門店––「肉屋 Nikuya」。