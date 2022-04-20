睇好中銀香港（02388）咩位入好?唐牛話你知

加息帶動銀行股走勢向好，最近更有聯儲局鷹派官員表示不應排除一次過加息0.75厘的可能性，應對高通脹的情況。中銀香港（02388）今日表現向好，開市後越升越有。現時最新升2%，報30.5元，創日內高位。資深股評人唐牛建議想買入的投資者可以留意股息率，未來可以炒作香港經濟復甦等消息，立即點擊收看／收聽。

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美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？