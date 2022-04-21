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【新盤驗樓】利奧坊‧曦岸驗樓開箱獲95分 同系得分最高

由恒基發展而成的利奧坊‧曦岸於今年三月起陸續入伙，物業呈L形布局，分別稱1座及2座。地產站早前與工程監督師鍾智剛(鍾Sir)一同驗收了位於1座的一個實用面積259呎的1房單位。單位的得分相當高，不少評分細項更獲滿分。

一手市場 鍾智剛 利奧坊‧曦岸 驗樓 恒基 開箱
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【新盤驗樓】利奧坊‧曦岸驗樓開箱獲95分 同系得分最高

由恒基發展而成的利奧坊‧曦岸於今年三月起陸續入伙，物業呈L形布局，分別稱1座及2座。地產站早前與工程監督師鍾智剛(鍾Sir)一同驗收了位於1座的一個實用面積259呎的1房單位。單位的得分相當高，不少評分細項更獲滿分。

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【新盤驗樓】利奧坊‧曦岸驗樓開箱獲95分 同系得分最高
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