天氣炎熱，吃碗凍豆腐花絕對是消暑解渴恩物。今集《靚太廚房》和大家一起用電飯煲實測近期大熱的豆腐花食譜，還原木桶豆腐花味道。只需3種材料，就能安在家中隨時吃到涼透心的冰品。
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天氣炎熱，吃碗凍豆腐花絕對是消暑解渴恩物。今集《靚太廚房》和大家一起用電飯煲實測近期大熱的豆腐花食譜，還原木桶豆腐花味道。只需3種材料，就能安在家中隨時吃到涼透心的冰品。
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【靚太廚房】30分鐘電飯煲DIY香滑豆腐 3種食材黃金比例完美還原木桶風味
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