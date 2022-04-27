【靚太廚房】30分鐘電飯煲DIY香滑豆腐　 3種食材黃金比例完美還原木桶風味

靚太廚房

天氣炎熱，吃碗凍豆腐花絕對是消暑解渴恩物。今集《靚太廚房》和大家一起用電飯煲實測近期大熱的豆腐花食譜，還原木桶豆腐花味道。只需3種材料，就能安在家中隨時吃到涼透心的冰品。

全文：https://topick.hket.com/article/3231613