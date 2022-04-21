TSLA│Tesla業績後股價盤後大漲逾半成　速睇業績亮點

Tesla公布業績後，帶動TSLA股價於美國收市後交易時段大漲超過半成，重返1000美元關之上，報1031.6美元。到底Tesla業績有何亮點，市場是否真的受落？TSLA買賣部署又如何？Tesla專家利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析。

1.交付量

Tesla（TSLA.US）公布今年首季業績，單季盈利增長約6倍，季度收入187億6千萬美元勝預期，毛利率創32.9%新高。黃耀宗（Andy）分析指，交付量增50%，以去年90萬架次計，只勉強達到華爾街分析員今年初訂下的全年目標。自其德國廠房開始營業，華爾街分析員已調升至140萬架次。

2.保險業務

Andy指，Tesla愈來愈多州份有保險業務，長遠計或可作為搖錢樹項目。

3.電儲業務

其電儲業務增長理想

4.太陽能板塊成隱憂

但太陽能板塊業務下跌，短期更有交付量僅3日不足之隱憂。

買賣策略

Andy分析Tesla短期股價走勢，有貨者可繼續持有，無貨者宜突破1050美元橫行區才追買較安全，最近阻力位為1120美元，短綫支持位可定於930美元。

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