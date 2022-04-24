【湊得輕鬆啲】嫲嫲見證孫仔登上國際泳壇摘金　自閉泳將黃漢彥：多謝阿嫲照顧我

湊得輕鬆啲

「多謝阿嫲如此辛苦照顧我」20歲SEN泳將黃漢彥想了想說了此話，在旁的嫲嫲聽了很安慰笑得樂開懷。黃漢彥是傷健運動員，登上多個國際泳壇奪獎無數，去年在全國殘運會更一人包攬5金，能有如此成績不容易，嫲嫲的悉心照料功不可沒。

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