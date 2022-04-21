GX中國電車（02845）受累寧德時代 三大因素決定走勢

GX中國電車（02845）收市報119.75元，跌4.2%。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，GX中國電車不單止包含比亞迪（01211）及贛鋒鋰業（01772），寧德時代持倉亦佔大比數。

近期寧德時代於內地創業版走勢甚差，受累疫情影響復工、成本上升，以及電池股估值不便宜三大因素，短期走勢偏淡。GX中國電車未來走勢，要視乎內地疫情發展、商品價格會否下調，毛利不再下壓，以及內需消費數據能否轉好？才有重新復甦希望。

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**重溫【ET開市直擊】美企陸續放榜 TESLA績後部署率先睇！**

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01：01 - 美股焦點及上日表現

01：47 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：29 - 亞太股市早段市況速報

03：01 - Tesla（TSLA.US）單季盈利升約6倍 交付量增50%、平均價售亦上升

03：14 - Tesla（TSLA.US）季度收入187億6千萬美元勝預期 毛利率創32.9%新高

04：28 - Tesla（TSLA.US）受累疫情 內地交付量影響未明

05：30 - Tesla（TSLA.US）德國廠房營業 調升至140萬架次或仍不足

05：54 - Tesla（TSLA.US）愈來愈多州份有保險業務 太陽能板塊業務下跌 交付量僅3日有隱憂

08：45 - Tesla（TSLA.US）突破1050美元可追買 1120美元有阻力、930美元支持位

10：08 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）業績前985美元買入，短?可食糊？

13：23 - 美聯儲局公布褐皮書 經濟溫和擴張、通脹壓力未除

13：45 - 歐央行有機會7月加息 日圓下跌、日央行或出手干預

15；25 - 債券市場應已預示加息因素 未來一次加息0.75厘料可消化

16：25 - 企業及個人消費信貸結構有變 市場擔心美聯儲局政策太快現失誤

17：03 - 澳央行對加息透明度高 不明朗因素低澳幣上升明顯

18：17 - 日本著重出口產業 日圓貶值帶動股市資金流入不多

20：38 - 日圓蝕型圖已突破121 短期追沽不值博

21：55 - 港股上日市況速覽+北水盤路

23：01 - 人行降準力度不足 LPR減息落空令市場失望

25：10 - 市場擔心再減LPR令中美息差擴闊 投機盤或由人民幣轉移至美金

26：30 - 市場料再放水空間不多 GDP零售數據現隱憂

27：31 - 中資科網股跟中國零售數據?口 或博五一長假期提升零售數字

28：16 - 招行（03968）換行長股價有隱憂 量度目標或下見40多元

31：22 - 中資股缺乏利好消息不宜碰？ 香港高息股較可博

32：48 - 新秀麗（01910）或可跟外圍炒 美航空、旅遊股蠢蠢欲動

34：01 - 港股開市初段市況速報

35：48 - ET個股推介：長建（01038）

41：13 - 觀眾問股：Netflix（NFLX.US）跌過龍？已玩完？ 拉低增長股期望

46：55 - 觀眾問股：迪士尼（DIS.US）股價受累 基數較低、家庭客較Netflix（NFLX.US）多

47：52 - 迪士尼（DIS.US）有樂園業務較多元化 將來宜控制觀眾付費

49：05 - 觀眾問股：Rivian（RIVN.US）生產?有問題 蔚來（09866）成本上漲短?不吸引

51：09 - 觀眾問股：比亞迪（01211）可受惠Tesla（TSLA.US）業績好？ 短?有機會見240元？

53：41 - 觀眾問股：今日放鬆防疫措施 可留意收租股？ 領展(00823）、新鴻基地產（00016）點睇？

56：10 - 觀眾問股：GX中國電車（02845）168元買入400股點減磅？

58：13 - 觀眾問股：電視廣播（00511）比Netflix（NFLX.US）更擔心？

59：11 - 觀眾問股：點睇芯片短缺問題？ Apple（AAPL.US）、聯想（00992）有多大影響？

01：03：10 - HP有股神光環可跟紅頂白？

01：03：42 - Invesco Solar ETF（TAN）太陽能中長?仍可看好？

01：04：50 - 港股開市早段市況速報

00：05：01 - 消息股速報：騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、京東（03690）

01：05：30 - 財經日誌提提你