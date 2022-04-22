港股今年已玩完？黃偉豪：至少下半年才見升浪

恒指今早繼續回補3月17日遺留下來之上升裂口，即約20100點至20800點，半日收市報20567點，下跌114點，跌0.55%。港股連續第四個交易日下跌，如要再下試3月15日最低位18235點造第二隻腳，面對市場眾多不確定因素下，港股今年是否已玩完？

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析港股走勢，內地降準不足及LPR落空，對港股無沖喜因素，恒指要轉勢未是時機，美國加息會扯高美金，對港元不利，債息被拉升亦對本地科網股不利，恒指短線較難有突破，要等5月加息0.5厘後才較明朗化。此外，內地疫情惡化，經濟活動及物流等停頓，現階段未減息降準反而有好處，於5、6月才大力推出相關政策效果應較好。

黃偉豪又指，港股短線好壞，需視乎恒指這幾天補裂口後能否守住20100點，目前毋須太悲觀，再下試18235點機會不大，但要明顯回升暫較困難。以時間推算，過完第二季美國已再加息兩次，內地疫情或有改善，以港股估值較平下，下半應較睇好。

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