中移動941績後部署教學　現價值得買一注？

中移動 （00941） 今午市收報53.95元，跌不足1%。中移動昨公布今年首季度業績及運營數據，營運收入2273億元人民幣，按年增14.6%；通信服務收入1,938億元人民幣，按年增加9.1%；純利256億元人民幣，按年增長6.5%。移動客戶數為9.67億戶，當中5G套餐客戶數佔4.67億戶。

中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指，中移動今早曾試穿50天線約53.9元，近日其股價跟隨大市走，形勢雖平平，若投資者無貨，現價仍可買入第一注，皆因年初至今，中移動的股價表現比恒指佳。以中長線持有收息角度而言，如價位有機會回調至51.5元，則建議加注。

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