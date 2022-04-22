【理財Star Talk】疫下拒貿然轉戰網店　翟威廉堅守實體店賣清酒：親身推銷更有成效

理財Star Talk

翟威廉3年前與哥哥合資50萬元開清酒舖，開張時已經正值疫情，但翟威廉未有跟隨潮流轉戰網店，反而選擇堅守實體店，提供人性化的服務：「面對面與客人溝通，直接用Whatsapp及電話聯絡客人，告訴他們店內有哪些酒，這樣會較為親民，推銷亦會更有成效。」