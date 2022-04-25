【地產站Weekly Talk】日圓跌至20年低位 現為入市日本物業最好時機？

地產站Weekly Talk

近日日圓滙率持續下跌，每百日圓兌港元更跌至20年以來低位，究竟目前是否入市日本物業的好時機？日圓滙價會否「長跌長有」？當地未來樓價走勢如何？參考近期新界全新項目售價，首批折實入場費約600萬元可買入1房單位，如果以這個預算計，在日本買樓有何選擇？本集請到中原（海外）營業董事許大衛，跟我們分析一下，及給予觀眾入市貼士！

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