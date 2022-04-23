「香港樓市簡直恐怖，但我認為買樓好過買船！」，曾斥資六位數買遊艇藝人余曉彤（Hidy）坦言，買樓好過買船，因為船隻有很多維修打理，加上維修船行業日漸式微，海上修葺的師傅越來越少。提及睇好香港哪一區，Hidy反而睇好泰國買樓，因為相對香港的樓價，以同樣的價錢在泰國可以買到別墅，空間大很多。她亦指，其實現時並未計劃買，寧願投資自己的事業，她認為投資自己的事業可以一直在賺錢，而買樓就一直在供樓，資金並不流動。
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「香港樓市簡直恐怖，但我認為買樓好過買船！」，曾斥資六位數買遊艇藝人余曉彤（Hidy）坦言，買樓好過買船，因為船隻有很多維修打理，加上維修船行業日漸式微，海上修葺的師傅越來越少。提及睇好香港哪一區，Hidy反而睇好泰國買樓，因為相對香港的樓價，以同樣的價錢在泰國可以買到別墅，空間大很多。她亦指，其實現時並未計劃買，寧願投資自己的事業，她認為投資自己的事業可以一直在賺錢，而買樓就一直在供樓，資金並不流動。
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香港樓市簡直恐怖 女藝人余曉彤Hidy︰但我認為買樓好過買遊艇！
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